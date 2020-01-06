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سياسي

بها ألفاظ خارجة.. «القومي للمرأة» يطالب جوجل بوقف «سالمونيلا»

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى إلى إدارة موقع "جوجل" لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سالمونيلا" لتميم يونس، والتي تحمل رسالة يعتبرها المجلس «تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضا صارخا على الاعتداء عليها، كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

يأتي ذلك فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وباعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وفقا لقانون تنظيم المجلس رقم 30 لسنة 2018.

وأكد المجلس، أن الأغنية تمثل إخلالا جسيما بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهني لعام 2017 والذى أصبح ملزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ والذى ينص على احترام الكرامة الانسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

وشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة إلا أنها جاءت في إطار يبرر العنف المسلط ضدها ويعتبر استخفافا وتسطيحا بواقع خطير وقضية مجتمعية، خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، كما أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".

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