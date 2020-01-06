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مصر

في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل..

أعداد المشتركين فى «التأمين الصحى الشامل» من محافظات المرحلة 1

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:38 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أعداد المنضمين للمنظومة في تزايد مستمر، حيث وصل عدد المسجلين في محافظة الإسماعيلية إلى 525466 مواطنًا، ومحافظة السويس 129114 مواطنًا، مضيفًا أن محافظة الأقصر وصل عدد المواطنين بالمنظومة بها إلى 477778 مواطنًا، ومحافظة أسوان 300338 مواطنًا، بينما محافظة جنوب سيناء 34712 مواطنًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عدد المنضمين في محافظة بورسعيد بلغ 548616 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح أكثر من 2 مليون و16 ألفًا و24 ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى الست.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الجديد يأتي فى إطار ثقة المواطن في قيادته السياسية، والتي تعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المشروع لضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الخدمات الطبية.

وأكد السبكي أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي تتكاتف فيه جهود وقطاعات الدولة كافة لضمان نجاحه وتحقيق أمان اجتماعي وصحي للمواطن المصري، وذلك لتحقيق استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان حريصة على الوصول لجميع المواطنين لتوعيتهم بالمنظومة وتشجيعهم على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال مبادرات توعوية متعددة تتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.

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