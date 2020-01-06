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عالم

الإمارات تكشف عن تغيرات جديدة فى التأشيرات السياحية

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:35 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
وكالات
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أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، أن الإمارات اعتمدت التغيير في نظام التأشيرات السياحية، لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام، متعددة الاستخدام ولكل الجنسيات.

يأتي ذلك تأكيدًا على مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

قال محمد بن راشد، في تغريدة نشرت على حسابه في تويتر: "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام.. لكل الجنسيات".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، محددًا هدفًا يتمثل في "ترسيخ الدولة (الإمارات) كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

وقال حاكم دبي إنّ الإمارات قدّمت "أكثر من 2500 إقامة ذهبية لأصحاب الكفاءات الاستثنائية والمستثمرين ليكونوا جزءًا من قصة نجاح وتميز دولتنا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الإماراتي في العام 2020، الذي سيكون "عام الاستعداد للخمسين"، باعتباره العام "الذي يطوي 50 عامًا من الإنجازات.. ويستقبل 50 عامًا من المثابرة والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه".

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2020.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد أطلق في مايو الماضي نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، والذي يوفر إقامة دائمة للمستثمرين، وللكَفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة.

في ذلك الوقت، أوضح محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة في الإمارات قد وصل عددهم إلى 6800 مستثمر ويبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأشار إلى أنه سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميّزين والمَواهب الاستثنائية ولكل من يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.

أضاف: "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

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