«الناشرين» يعلن وصول مرتجعات معرضى الشارقة وجدة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، وصول مرتجعات معرضي الشارقة وجدة الدولي للكتاب، بمخازن المجموعة الدولية للشحن.



وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «نتشرف بالإحاطة بأنه ورد إلينا كتاب المجموعة الدولية للشحن، بخصوص وصول مرتجعات معرضي الشارقة وجدة الدولي للكتاب بمخازن الشركة».



وتابع: «يرجى التكرم بالتواصل مع شركة الشحن لتسلم المرتجعات الخاصة بكم».



وأقيمت الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر 2019، وشارك في المعرض أكثر من 2000 عارض من دور النشر والكتاب المعروفين من 81 دولة مختلفة.



أما معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة قد أقيمت خلال الفترة من 11 لـ21 ديسمبر الماضي، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.