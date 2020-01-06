فرنسا تدرس نقل سفارتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن هناك اتفاقًا بين الحكومتين حول عدد من القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أنه جارٍ الاتفاق على تقديم السفارة الفرنسية بالقاهرة طلبًا لنقل مقرها للعاصمة الإدارية الجديدة بحي السفارات.



جاء ذلك مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على طلب اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بتقديم دعم للشركات الفرنسية بضخ مزيد من الاستثمار الفرنسية في مصر لزيادة استثمارات هذه الشركات.



وكذلك بإنشاء مبنى للسفارة وشركة أورانج الفرنسية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تجد دعمًا سياسيًا من السفارة الفرنسية في مصر، وهو ما يدل على أن السفير الفرنسي «شاطر».