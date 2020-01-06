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عالم

النمسا تطالب الحكومة الجديدة بدعم العمل الأوروبى المشترك

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت المستشارة النمساوية، بريجيته بيرلاين، عن تمنيّاتها للحكومة الجديدة في البلاد كل التوفيق فى إنجاز المهام الحالية والمستقبلية، وحثّتها على مواصلة بث روح الحياة فى العمل الأوروبى المشترك ودعم الحوار المفتوح بين الشعوب وممارسة العمل السياسي بنشاط وحيوية.

وناشدت بريجيته، التي تنتهي ولايتها، غدًا الثلاثاء، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة المستشار سباستيان كورتس، ألا يأخذوا أبدًا الإنجازات ديمقراطية على أنها أمر مسلم به.

قالت بريجيته، في خطاب الإثنين، بمناسبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة غدًا: "يجب أن نركز على احترام بعضنا بعضًا والسعي من أجل العمل الجماعي الناجح من أجل ضمان قوة بلادنا".

وشددت المستشارة على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترسيخ قيم التنوع والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل العرقى أو الانتماء الدينى بين كل فئات المجتمع.

وتولّت بيرلاين السُّلطة في النمسا في مايو الماضي عقب انهيار الائتلاف الحكومى السابقة، بوصفها رئيسًا مؤقتًا لحكومة انتقالية من الخبراء لحين إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

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