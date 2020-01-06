الجيش الليبي يسيطر على مطار القرضابية بسرت

سلّمت القوة الأمنية المكلفة بحماية مطار القرضابية بمدينة سرت، الإثنين، نفسها بكامل آلياتها ومهماتها للقوات المسلحة الليبية بعد نجاحها في تحرير المطار من يد الميليشيات المسيطرة عليه، حسبما أفاد موقع الساعة 24 الليبي.



وأعلنت القوات المسلحة الليبية قبل قليل سيطرتها بشكل كامل على قاعدة القرضابية الجوية في سرت.



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب سيطرة قوات الجيش بالكامل، الإثنين، على جميع المناطق بطوق مدينة سرت وتتجه لعمق المدينة لاستكمال تحريرها من الميليشيات.



وأوضح المحجوب أن وحدات الجيش سيطرت على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.



وأكد أن الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة المكلفين بحماية مطار القرضابية سلّموا أنفسهم بكامل آلياتهم لقوات الجيش الليبي.



وشدد مدير إدارة التوجيه على أن دخول الجيش مدينة سِرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.



وأشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية، والمواجهة المباشرة مع بقايا ميليشيات مدينة مصراتة هناك.



واستهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي، السبت، المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.



وذكرت الصحف المحلية أن وحدات من القوات المسلحة دخلت اليوم إلى حي رقم (3) أحد أكبر الأحياء في مدينة سرت وسط ترحيب أهالي الحي.



وأظهرت صور، دخول وحدات من القوات المسلحة وسط استقبال الأهالي لها، وذلك عقب سيطرة القوات المسلحة بالكامل على عدة مواقع عسكرية مهمة في ضواحي المدينة.



وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.



وأكدت مصادر أن ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، ولفتت المصادر إلى أن القوات المسلحة دخلت سرت من المحورين الشرقي والجنوبي.