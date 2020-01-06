«الأوروبى» يحذر من تصعيد وشيك للعنف فى ليبيا

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إلى حل سياسى في ليبيا، محذرًا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.



وقال بوريل، في بيان أوردته «فرانس 24 الإخبارية»: إن الأحداث الأخيرة فى ليبيا، تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكًا، مضيفًَا أن "اليوم أصبح العمل الحقيقى على حل سياسي للأزمة في ليبيا مُلحًّا أكثر من أي وقت مضى".



ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبى كل الأطراف إلى المضى فى مسار سياسى برعاية الأمم المتحدة.



يشار إلى أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، أكدت اليوم على ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، وذلك خلال مباحثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون.