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عالم

ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقًا

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:16 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بعدم حيازة إيران السلاح النووي، بعد إعلان الأخيرة خروجها رسميًا من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقًا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء الأحد، التخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، وأنها لن تلتزم بعد اليوم بأي حدود حددها الاتفاق النووي.

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها قد تتراجع عن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في عملية عسكرية أمريكية ببغداد، الجمعة الماضي، وتعهدت طهران بردٍ قاس على واشنطن وأنها ستدفع الثمن باهظًا، فيما حذرت الأخيرة إيران من أي رد محتمل خلال الفترة المقبلة.

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