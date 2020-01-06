«حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية» بـ ثقافة المنوفية

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون في محافظة المنوفية، محاضرة بعنوان "حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية" حاضرها عبدالحافظ خطاب، تناول خلالها الحديث حول أهمية الصحافة وموقفها من الحركة الوطنية في فترة زمنية معينة لكنها حملت طابعا خاصة، وأشار إلى عوامل الثورة التي ترقبت لحظة الإنطلاق، وقد شاركت الصحافة في بلورة الرأي العام والنهوض به، جاء ذلك حرصًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الموهوبين فى كل المجالات.



وأعد بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة ألقاها مصطفى نجم، تناولت تعريف السلوك ومحكات تمييز السلوكيات والمعايير المساعدة في الحكم على السلوك تعريف تعديل السلوك والأساليب الخاصة.



ونظم قصر ثقافة الطفل مجموعة من الأنشطة بحضانة فرست بشبين الكوم، تضمنت ورشة فوم باستخدام الفوم والمقص والغراء اللاصق وتم عمل أشكال مختلفة من الفوم الفراشة، الوردة، وجه ميكى، والأشكال الهندسية تلاها معرض لمنتجات الورشة، أعقبها مسابقة ثقافية في الإعداد والحروف.



واستمرت فعاليات الورشة الفنية لتعليم الموسيقى ببيت ثقافة قويسنا تدريب ربيع البلكيمى، تناولت التدريب على الأورج، ومجموعة من التمارين لليدين لزيادة المهارات بالعزف وتعلم تقنيات العزف المختلفة.



وأقام بيت ثقافة الروضة محاضرة تحت عنوان "الإعاقة منحة وليست محنة "حاضرها الحسيني أبوطالب، أوضح خلالها أن هناك فرق كبير وشاسع ما بين رحمة الإسلام وعدله، وما بين العادات والتقاليد التي تهمش وتقلل من شأن ذوي الإعاقة وذويهم، هذا الفرق والظلم لا يخفى على أحد، وهو أمر يقال أو يهمس به في جلسات الانتظار عند الطبيب، وفي ردهات المدارس وختم المحاضرة بأن الدولة تقنن وترفع من شأنهم لأنهم ذوي قدرات لا يمتلكها الإنسان السليم لأن الإعاقة هي ذاتها منحة من الله وليست محنة.



وفي الإطار الفني التعليمي، أعد قصر ثقافة السادات ورشة للأعمال اليدوية، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن الكروشيه البارز بمشاركة سوزان أبو المعاطي، كما نظم بيت ثقافة الماى ورشة فنون تشكيلية بمناسبة العام الجديد وشجرة عيد الميلاد.