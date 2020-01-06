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الثقافة

«ثقافة المحلة» تستعرض مجالات التعاون بين مصر وروسيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:48 م
ثقافة المحلة
ثقافة المحلة
آلاء حسن
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أكد قصر ثقافة المحلة الكبرى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا تعود لأكثر من 77 عامًا، حيث شهد عام 1943 تدشين أول سفارة لمصر في موسكو وسفارة للاتحاد السوفيتي بالقاهرة، فيما تم توقيع اتفاقية بين البلدين حول نظام مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 ليصل التعاون بين البلدين إلى ذروته على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتجارية.

وأوضح محمد عبدالعظيم، أمين صندوق جمعية وطن للإعلام، خلال كلمته، أن الندوة تأتي ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع الغربية بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن 2020 هو عام الثقافة بين مصر وروسيا، والمقرر له أن يشهد تعاونًا أكبر بين البلدين على المستوى الثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات.

كما استعرض أداء التعاون بين البلدين خلال فترات حكم الزعيم جمال عبدالناصر والرئيسين السادات ومبارك، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد الآن تقاربًا ملحوظًا وتعاونًا كبيرًا بين الرئيسين السيسي وبوتين شملت العديد من المجالات، وكان أهمها محاربة الإرهاب والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

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