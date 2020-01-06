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عالم

من بينها قطر وسويسرا.. دول الوساطة بين واشنطن وطهران

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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مع تزايد مخاوف العالم من احتمالات حرب وشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في عملية عسكرية أمريكية، سارعت عدد من الدول لممارسة دور الوسيط بين واشنطن وطهران في محاولة منها للتهدئة وتجنب أى تصعيدات تنذير بمزيد من الخطر على أمن المنطقة واستقرارها.

"قطر"
وجاءت قطر في مقدمة الدول الساعية لشغل دور الوسيط في هذا الصراع، نظرًا لعلاقاتها المهمة مع كل من واشنطن وطهران، وهي تعتبر كليهما حليفًا لها وترى أنه ليس من مصلحتها اندلاع حرب بين حلفاءها.

وقبيل إعلان مقتل "سليماني" بيوم واحد، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتوجه له بالشكر على تضامن قطر فى وجه النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على السفارة في بغداد، حسب تعبيره.

وغداة مقتل سليماني، توجه وزير الخارجية القطري، صباح السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ورئيس إيران حسن روحاني.

وتوالت الأنباء حول رسالة أمريكية نقلتها واشنطن إلى طهران عبر قطر خلال الزيارة الأخيرة، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري، لم يحمل أي رسالة من واشنطن حول رفع العقوبات عن إيران مقابل عدم الرد على مقتل سليماني.

"سلطنة عمان"
وأعربت سلطنة عمان عن بالغ قلقها إزاء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران إثر اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، بغارة أمريكية في العراق، داعية الطرفين إلى التهدئة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على حسابها في "تويتر" أن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية" وتدعو الطرفين إلى "تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

كما وجهت السلطنة التي لعبت في السنوات الأخيرة دور الوسيط بين إيران وخصومها نداء إلى المجتمع الدولي، مناشدة إياه "اغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

"سويسرا"
وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين، حيث استدعت الخارجية الايرانية يوم الجمعة، مسئولين في السفارة السويسرية، التي تقوم برعاية مصالح الولايات المتحدة في طهران، لنقل رسائل بين البلدين عقب مقتل سليماني.

وفي مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، تم إبلاغُ القائم بالأعمال السويسري بموقف إيران، وبدوره، قام بتسليم رسالة من طرف الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، بشأن مقتل سليماني، مضيفة: "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".

"ألمانيا"
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سيسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لمنع تصعيد التوتر، بعد الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد وأدت إلى مقتل قاسم سليماني.

وقال ماس للصحيفة: "سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا بالمنطقة بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران".

وأضاف أنه على اتصال وثيق مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومع جوزيب بوريل مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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