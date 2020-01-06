شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين

عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، شخّص الأطباء إصابة الأمريكية كيشا جريفز، من ولاية ماساتشوستس، بضمور عضلي في أطرافها، مما أدى إلى ضعف شديد في عضلات ذراعيها وساقيها.



وعلى الرغم من حالتها الصعبة، تعلمت كيشا التي بلغت الثانية والثلاثين من عمرها، أن تعيش بشكل مختلف، وأن تؤدي مهامها وهي على كرسيها المتحرك.



وبفضل إرادتها القوية وعزيمتها الصلبة، حولت كيشا حبها للأزياء إلى مهنة ناجحة، حيث أطلقت علامتها التجارية الخاصة التي تُعنى بتصميم الأزياء للأشخاص المعاقين.



وقالت كيشا، متحدثة عن تجربتها: "مررت بأوقات عصيبة بسبب حالتي الصحية، لكن هذه الحالة لم تمنعني من تحقيق حلمي في العمل في مجال الأزياء، ما يميز الأزياء التي أصممها أنها مخصصة للأشخاص المعاقين".



وأضافت: "بعد أن قمت بدراسة تصميم الأزياء في مركز خاص، قررت إنشاء موقع على الإنترنت، وبدأت بتصميم علامتي التجارية الخاصة".



يذكر أن كيشا تسوق منتجاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقعها الخاص الذي أنشأته لهذا الغرض، وتهدف لتوسيع أعمالها والانتقال إلى مدينة نيويورك قريبًا، حسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.