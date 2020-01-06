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سياسي

رحب الدش

نقيب المحامين بالفيوم يشيد بإنجازات النقابة خلال عهد عاشور

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:28 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
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حضر نقيب المحامين سامح عاشور اللقاء المفتوح الذي عقد بنادي محامي الفيوم، اليوم الإثنين، في حضور رحب هشام الدش نقيب المحامين بالفيوم، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

رحب "الدش" في بداية اللقاء بالنقيب سامح عاشور، وبأعضاء مجلس النقابة العامة، وقال إن حضور النقيب العام، جاء بناء على طلب محامي الفيوم، من أجل الاستماع له، وعرض الإنجازات التي حدثت في النقابة العامة.

وأوضح نقيب محامي الفيوم، أن جميع المحامين يلمسون حالة التقدم التي تسير بها النقابة العامة، ولكن أرادوا أن يستمعوا للنقيب العام، وعرض المشاكل التي تواجههم، مشيرًا إلى أن النقيب العام لا يتوانى في حل جميع مشاكلهم.

فيما أكد سامح عاشور نقيب المحامين، ثقته في انتباه الدولة المصرية لمدى خطورة التواجد العسكري التركي في ليبيا، بعدما أعلن الرئيس التركي عن بدء توجه القوات التركية إليها بشكل تدريجي.

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