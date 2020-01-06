ماجد طوبيا يهنئ الأنبا كيرلس بعيد الميلاد

استقبل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، صباح اليوم الإثنين، بدار المطرانية بنجع حمادي، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.



ورافقه خلال الزيارة اللواء محمد عويضة رئيس المخابرات العامة بقنا والبحر الأحمر، واللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب فتحى قنديل، النائب ماجد طوبيا، النائبة سحر صدقي، الدكتور بدوى المعاون أمين المتابعة بحزب مستقبل وطن.



حضر اللقاء عدد من أباء كهنة الإيبارشية، حيث قدم محافظ قنا التهنئة لنيافة الأنبا كيرلس والشعب القبطى بايبارشية نجع حمادى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيين كل خير وسلام لبلادنا العزيزة مصر.