نقابة الصحفيين تناقش «الدور التركي في ليبيا».. الأربعاء

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الدور التركي في ليبيا..الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي"، يوم الأربعاء المقبل،في الخامسة مساء.



تهدف الندوة لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الأمن القومي لدول الجوار وعلى رأسها مصر.



يتحدث فيها زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية، وأحمد عامر مدير مكتب الأهرام في ليبيا يتحدث عن واقع الأوضاع على الأرض في ليبيا.



بالإضافة إلى أحمد كامل بحيري الباحث بمركز الأهرام يتحدث عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، وخالد البرماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي يتحدث عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.