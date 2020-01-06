تدمير 3 أوكار للإرهابيين في محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 3 أوكار للإرهابيين شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن قيادة عمليات سامراء نفذت واجب تفتيش في منطقة شرق سامراء (الكوش)؛ مما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين، والعثور على عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة ومواد تدخل بصناعة المتفجرات ومواد غذائية ووثائق مهمة تخص عناصر (داعش).



وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر، عمليات تفتيش لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة بالبلاد.