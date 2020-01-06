تخصيص قافلة علاجية لأهالي شمال سيناء المقيمين بالشرقية

تتابع مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية، والمقامة بمدينة الصالحية بمشاركة فرق طبية، بمختلف التخصصات الطبية، وبحضور مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات الصالحية، والحسينية، وفاقوس، لدعم القافلة الطبية وتوقيع الكشف الطبي على أهالي شمال سيناء المقيمين بمحافظة الشرقية.



وذلك في تخصصات "جراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والصدر، والرمد، والنساء والتوليد، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة"، بجانب إجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة لهم.



وتم توقيع الكشف على أكثر من ٥٠٠ رجل وسيدة أثناء الزيارة، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما وجه وكيل الوزارة بتحويل جميع الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.