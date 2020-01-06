الجيش الليبي يسيطر على كتيبة الساعدي بسرت

أفادت قناة «ليبيا 24»، نقلا عن مراسلها، في خبر عاجل، بأن قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرت على كتيبة الساعدي في منطقة بوهادي، شرقي مدينة سرت.



وكان المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني، العقيد ميلود الزوي، أكد في وقت سابق من اليوم أن الكتيبة 302 والكتيبة الأولى صاعقة ومدرسة الصاعقة والمظلات وباقي الوحدات من الجيش تخوض معارك شرسة في مدينة سرت.



وأعلن العقيد الزوي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق بطوق سرت، مضيفًا أنه لا يفصلها عن عمق المدينة إلا كيلومترات قليلة.



وأضاف الزوي أن منطقة بوهادي في سرت أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش بالكامل.