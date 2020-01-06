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محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالات الأرمن الأرثوذوكس

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:59 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد عاشور
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم في احتفالات طائفة الأقباط من الأرمن الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة بالأعياد والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود داخل وطننا الغالي مصر، وذلك ببطريركية الأرمن الأرثوذوكس، بحضور راعى الكنيسة الأنبا كريكور.

وفي كلمته قدم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط الأرمن الأرثوذوكس، معربًا عن سعادته بمشاركته احتفالات عيد الميلاد المجيد الذي كان وجوده إشراقا للقيم الروحية ونورا لطالما أضاء قلوبا مظلمة ورسالة سامية، وهو عيد المحبة والود بين الشعوب جميعا.

وأشار إلى أن تلك الأعياد تجعلنا دائما حريصين على استمرار الوحدة الوطنية فرغم ثقافة الاختلاف واختلافنا في الدين واللغة والأعراف واللون، لكننا جميعا دم واحد ولنا رب واحد، ويجب علينا جميعا تقوية الروابط الوطنية والأخوة التي تجمع هذا الشعب الأصيل، متمنيا أن تنعم مصر دائما بالأمان والسلام والاستقرار والهدوء، وقدم في نهاية كلمته التهنئة والهدايا وأعلام مصر للأطفال مؤكدًا لهم أننا جميعا كبار وصغار مسلمين ومسيحيين نعمل في سبيل رفعة وطننا الغالي مصر.

شارك في تقديم التهنئة اللواء خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامى عبدالرازق غنيم مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد سعيد مدير الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والعميد وائل طلعت مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، والعميد بحري هشام طلعت رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية نائبا عن قائد القوات البحرية، أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والشيخ إبراهيم الجمل امين عام بيت العائلة بالإسكندرية.

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