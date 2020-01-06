"يراهن على الوقت والفوضى": طلب "نتنياهو" للحصانة.. حقيقة أم مناورة جديدة؟

قبل أربع ساعات من انتهاء الموعد النهائي، رفع بنيامين نتنياهو إلى الكنيست طلبًا رسميًا لإعطائه الحصانة ضد تقديمه إلى المحاكمة بتهمة الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة. بمناورة واحدة نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تجميد الإجراء القضائي ضده حتى البحث بالطلب، وأصيبت الساحة السياسية في تل أبيب بالذهول.



من جانبه علق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم لجريدة "يديعوت أحرونوت"، قائلاً:"لا أصدق أن نتنياهو طلب الحصانة، لقد قبل مبدأ إجازة الغياب عن منصبه جراء التهم".



وكان "ريفلين" قد عرض على نتنياهو قبل صدور قرار المستشار القضائي للحكومة، ماندلبليت، إبان تكليفه بتشكيل ائتلاف حكومي، بأن يتنحى في إجازته في حالة توجيه التهم إليه، مقابل أن يوافق "بيني جانتس" الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية معه، وكان بنيامين نتنياهو قد قبل بهذا العرض، غير أن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس رفضه.



وفي ذات السياق، علق المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه "لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض حصانة برلمانية لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وبناء على ذلك أعلن تحالف "أزرق أبيض" أن رئيس اللجنة المنظمة عضو الكنيست آفي نيسكورن، سيقدم رسالة تتضمن دعم رؤساء أحزاب يمثلون 65 نائبًا في الكنيست لإقامة لجنة الكنيست ومناقشة طلب الحصانة لنتنياهو.



ورغم قرار المستشار القضائي للكنيست، فإن القرار النهائي بشأن إثارة مسألة الحصانة في الكنيست الحالية، هي بيد رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.



وحسب القانون الإسرائيلي، فإن اللجنة الوحيدة المخولة لأن تقرر في موضوع طلب الحصانة هي لجنة الكنيست، التي لم تتشكل منذ أبريل الماضي، والتي من المقرر ألا تنعقد إلا بعد انتخابات مارس المقبل.



وكان المستشار القانوني للكنيست، إيال يانون، قد أوضح في الشهر الماضي بأنه لا مانع من عقد لجنة الكنيست في الوقت الحالي، وأوضح في فتوى قانونية إنه إذا تحققت أغلبية، فإنه يمكن تشكيلها في فترة الانتخابات، فما أعلن رئيس إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان أنه سيؤيد انعقاد لجنة الكنيست حتى قبل الانتخابات، وأن حزبه سيعارض بالإجماع طلب الحصانة.



ولكن حسب القانون أيضاً، لا يكفي ليبرمان أو الأغلبية في الكنيست المؤيدة لتشكيل اللجنة، لأن تشكل ويُفحص أمر الحصانة، لأن رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين بإمكانه، وفقًا لسلطاته أن يمنع انعقاد اللجنة التنظيمية، وهو ما ينتج عنه عرقلة تشكيل لجنة الكنيست، وبالتالي منع بحث مسألة الحصانة، وحتى اليوم، غير واضح كيف سيتصرف "إدلشتاين".



نتنياهو من جانبه، يراهن على الوقت، هو يعرف أنه لن يحصل على الحصانة إلا بعد تشكيل الكنيست الجديد، لكنه يخطط لشيء آخر، وهو "اقتناص فرص من الوضع المضطرب"، فربما سيستغل حالة التوتر مع إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، لإعادة تثبيت مكانته أمام الجمهور، بيد أنه الوحيد القادر على حفظ الأمن، ويحصد بذلك مقاعد إضافية في انتخابات مارس.



من ناحية أخرى، ولأنه أصبح من الصعب على نتنياهو أن يناور بنجاح دائمًا، فإن رهانه على الوقت ربما يضيع عليه فرصة التسوية القضائية والتي مفاداها اعتزاله السياسي مقابل العفو عنه، ويجد نفسه في نهاية المطاف خاسرًا في الانتخابات وبدون حصانة وبدون عفو ووقتها ستتم محاكمته.

