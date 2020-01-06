-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"يراهن على الوقت والفوضى": طلب "نتنياهو" للحصانة.. حقيقة أم مناورة جديدة؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:58 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
طباعة
قبل أربع ساعات من انتهاء الموعد النهائي، رفع بنيامين نتنياهو إلى الكنيست طلبًا رسميًا لإعطائه الحصانة ضد تقديمه إلى المحاكمة بتهمة الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة. بمناورة واحدة نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تجميد الإجراء القضائي ضده حتى البحث بالطلب، وأصيبت الساحة السياسية في تل أبيب بالذهول.

من جانبه علق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم لجريدة "يديعوت أحرونوت"، قائلاً:"لا أصدق أن نتنياهو طلب الحصانة، لقد قبل مبدأ إجازة الغياب عن منصبه جراء التهم".

وكان "ريفلين" قد عرض على نتنياهو قبل صدور قرار المستشار القضائي للحكومة، ماندلبليت، إبان تكليفه بتشكيل ائتلاف حكومي، بأن يتنحى في إجازته في حالة توجيه التهم إليه، مقابل أن يوافق "بيني جانتس" الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية معه، وكان بنيامين نتنياهو قد قبل بهذا العرض، غير أن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس رفضه.

وفي ذات السياق، علق المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه "لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض حصانة برلمانية لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وبناء على ذلك أعلن تحالف "أزرق أبيض" أن رئيس اللجنة المنظمة عضو الكنيست آفي نيسكورن، سيقدم رسالة تتضمن دعم رؤساء أحزاب يمثلون 65 نائبًا في الكنيست لإقامة لجنة الكنيست ومناقشة طلب الحصانة لنتنياهو.

ورغم قرار المستشار القضائي للكنيست، فإن القرار النهائي بشأن إثارة مسألة الحصانة في الكنيست الحالية، هي بيد رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن اللجنة الوحيدة المخولة لأن تقرر في موضوع طلب الحصانة هي لجنة الكنيست، التي لم تتشكل منذ أبريل الماضي، والتي من المقرر ألا تنعقد إلا بعد انتخابات مارس المقبل.

وكان المستشار القانوني للكنيست، إيال يانون، قد أوضح في الشهر الماضي بأنه لا مانع من عقد لجنة الكنيست في الوقت الحالي، وأوضح في فتوى قانونية إنه إذا تحققت أغلبية، فإنه يمكن تشكيلها في فترة الانتخابات، فما أعلن رئيس إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان أنه سيؤيد انعقاد لجنة الكنيست حتى قبل الانتخابات، وأن حزبه سيعارض بالإجماع طلب الحصانة.

ولكن حسب القانون أيضاً، لا يكفي ليبرمان أو الأغلبية في الكنيست المؤيدة لتشكيل اللجنة، لأن تشكل ويُفحص أمر الحصانة، لأن رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين بإمكانه، وفقًا لسلطاته أن يمنع انعقاد اللجنة التنظيمية، وهو ما ينتج عنه عرقلة تشكيل لجنة الكنيست، وبالتالي منع بحث مسألة الحصانة، وحتى اليوم، غير واضح كيف سيتصرف "إدلشتاين".

نتنياهو من جانبه، يراهن على الوقت، هو يعرف أنه لن يحصل على الحصانة إلا بعد تشكيل الكنيست الجديد، لكنه يخطط لشيء آخر، وهو "اقتناص فرص من الوضع المضطرب"، فربما سيستغل حالة التوتر مع إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، لإعادة تثبيت مكانته أمام الجمهور، بيد أنه الوحيد القادر على حفظ الأمن، ويحصد بذلك مقاعد إضافية في انتخابات مارس.

من ناحية أخرى، ولأنه أصبح من الصعب على نتنياهو أن يناور بنجاح دائمًا، فإن رهانه على الوقت ربما يضيع عليه فرصة التسوية القضائية والتي مفاداها اعتزاله السياسي مقابل العفو عنه، ويجد نفسه في نهاية المطاف خاسرًا في الانتخابات وبدون حصانة وبدون عفو ووقتها ستتم محاكمته.
"يراهن على الوقت والفوضى": طلب "نتنياهو" للحصانة.. حقيقة أم مناورة جديدة؟
"يراهن على الوقت والفوضى": طلب "نتنياهو" للحصانة.. حقيقة أم مناورة جديدة؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

منذ يوم

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ حوالي 20 ساعة

تسجيل صوتي.. خيرت الشاطر يفضح أبوالفتوح ويكشف مرض مرسي

منذ يوم

صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قنا

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

تفاصيل التحالف الخماسى بقيادة مصر لردع أردوغان (خاص)

كشف النقاب عن «الرجل الحقيقي» وراء قتل سليماني

أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»

خاص.. مراسل ليفربول يفجر مفاجأة حول حضور محمد صلاح «حفل جوائز كاف»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

تناول الكبدة مفيد للصحة والبيئة

أسباب فشل خطط «الدايت»

تقنية طبية جديدة لتخفيف آلام المصابين بأمراض مزمنة

«السعال» يقودك لأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

صورة| اسماعيل هنية في منزل قاسم سليماني لتقديم واجب العزاء

الجيش الوطني الليبي يبدأ السيطرة على سرت

خبير: تكتل الدول المطلة على البحر الأحمر "بلا أنياب عسكري"

"عيد ميلاد سعيد".. البنك المركزي يُعطل العمل في البنوك غداً

منوعات

شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين

«مش لازم تروح الجيم».. دراسة تؤكد تخسيس الأعمال المنزلية للوزن

نجوم كرة القدم فى حفل«الأفضل 2019»: سعداء لزيارة مصر

طرق مختلفة للتغلب على الصراعات الحياتية

كشكول

انفو جراف.. اجراءات "التعليم" استعداداً لامتحانات "الأول والثاني" الثانوى

"عبد التواب" مشرفاً علي امتحانات أولي و ثانية ثانوي بالقاهرة

تعرف علي الطفلة "ميرنا" التى تشارك خالد النبوي فيلمه الجديد

السبت المقبل.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI

إسلام سياسي

الأزهر يبرز الأصوات الرافضة للتدخلات في ليبيا.. ويحذر من عواقبه الوخيمة

بالفيديو..تقرير يكشف تفاصيل دور أمريكا وإسرائيل لدعم أردوغان لتنفيذ مخططهم التخريبي في المنطقة

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

«حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية» بـ ثقافة المنوفية

«ثقافة المحلة» تستعرض مجالات التعاون بين مصر وروسيا

«تأثير الذاكرة الثقافية في مصر الحديثة» بالمركز الهولندي الخميس

«الرهبنة في الصحراء الشرقية» ندوة بالمركز الثقافي الهولندي

صفحتنا ع الفيس بوك