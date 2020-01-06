السيسى يهنئ الأقباط فى ألمانيا بعيد الميلاد المجيد

نقل السفير خالد جلال سفير مصر ببرلين، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية القبطية في ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ونشرت السفارة المصرية في ألمانيا على صفحتها الإلكترونية نص برقية التهنئة "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام ملىء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".