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مصر

مدبولي يُتابع ترتيبات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 بالإمارات

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:55 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات معرض إكسبو 2020، حضره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلو الشركة المسئولة عن الترتيبات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشاركة المصرية في المعرض، والذي يشارك فيه 192 دولة، مُوضحًا أن المشاركة المصرية في المعرض تُعد أكبر فرصة تجارية وتسويقية في العالم، ويتوقع أن يصل عدد زائري المعرض حوالي 25 مليون زائر، حيث تقدر مساحة الجناح المصري نحو 3 آلاف م2 بمشاركة كل الوزارات والهيئات المصرية.

وأشار ممثل الشركة المسئولة عن ترتيبات المشاركة المصرية في المعرض إلى أنه من المُتوقع أن يضم تصميم الجناح المصري أقسامًا مُتنوعة؛ لينقل صورة مصر الحالية والمستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات سواء السياحة، وقناة السويس والاستثمارات، وتاريخ المدن المصرية، ومنطقة بازار سياحي، إلى جانب عرض لحكاية بعض المقتنيات الأثرية للمتحف المصري الكبير، وعرض لحكاية بعض المشروعات في مجال الطاقة مثل السد العالي ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحقل ظهر ومحطة الضبعة النووية.

هذا فضلًا عن تسليط الضوء علي مُجمل المشروعات الكبرى مثل الأنفاق الجديدة والمزارع السمكية والطرق الجديدة ومصانع الحديد والصلب والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية، وعرض عن الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن عرض ثقافي يلفت النظر إلي الموروث الفني المصري.

ووجه رئيس الوزراء مسئولي وزارة التجارة والصناعة بأن يتم التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بهدف الترويج لها من خلال الجناح المصري، وكذا التنسيق لتحديد مقابلات لهم مع كبار المستثمرين العالميين والمسئولين في مختلف الجهات. كما كلف بتكثيف اللقاءات مع كبار الشركات المصرية لحجز مساحات لها في الجناح المصري لهذا المعرض المهم، مُؤكدًا أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المعرض المهم، والترويج لمشروعاته، ورعاية هذا الحدث المهم، وذلك في ضوء طبيعة وأهمية معرض إكسبو دبي 2020.

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