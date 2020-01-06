عبد القوي: لائحة قانون الجمعيات الأهلية خلال أيام

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إصدار لائحة قانون الجمعيات خلال أيام، وذلك تطبيقا للقانون الذى ينص على إصدار اللائحة خلال ٦ أشهر من إصدار القانون، حيث أقر رئيس الجمهورية القانون أغسطس الماضي.



وأضاف عبد القوي فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الجمعيات استعدت لتوفيق أوضاع الجمعيات والبالغ عددها ٥٧ ألف جمعية وذلك مع تطبيق اللائحة.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج قد أكدت أن الوزارة تعتزم إنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات، وذلك خلال شهر يناير المقبل فى إطار تنفيذ قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية المقرر إصدارها قبل نهاية فبراير ٢٠٢٠.



وأضافت القباج فى تصريحات، أن الأكاديمية ستقوم برفع قدرات جميع الجمعيات المخاطبة بالقانون والعاملين فيها اضافة إلى وضع ميثاق أخلاقي ومهني للعمل الأهلي.