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أستاذ آثار: تعامد الشمس على معابد المصريين القدماء ليس صدفة

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن تعامد الشمس على معابد المصريين القدماء، ظاهرة لا تقع بمحض الصدفة وإنما اهتم المصريون القدماء في بناء معابدهم بتوجيه المعابد اتجاه شروق الشمس، وهذا دليل على مدى براعة المصري القديم في جميع العلوم والفلك ورصد نجوم السماء.

وتحدث بدران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، عن تعامد الشمس على معبد حتشبسوت في الدير البحري على قدس الأقداس الذي يقع في الجزء العلوي من المعبد في الطابق الثالث، موضحا أنه يرتبط بالعقيدة الدينية.

وأوضح بدران، أن المصري القديم استطاع أن يقسم نجوم السماء إلى ثلاثة مجموعات وكل مجموعة تضم 12 نجما أي 36 نجما وهم النجوم الثابتة، واستطاع تقسيم السنة إلى 3 فصول وكل فصل له 4 أشهر كما استطاع تنظيم التقويم.

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