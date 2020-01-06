باكستان ترفض ادعاءات الهند عن اضطهاد الأقليات

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، ادعاءات حكومة الهند بشأن اضطهاد الأقليات في باكستان، مؤكدة أن إسلام آباد تحترم جميع الأقليات وأماكن عبادتها.



وقالت الخارجية الباكستانية- في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الإثنين: "إن حملة الهند ضد باكستان حول الأقليات تُعد محاولة لصرف الانتباه عمَّا تمارسه في حق إقليم كشمير المُتنازع عليه بين البلدين"، مؤكدة أن دستور باكستان يضمن الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها.