يسرا اللوزى تكشف تفاصيل مشاركتها فى «اطمنى»

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، تفاصيل دورها في مسلسل "اطمني"، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة مستقلة، تحب عملها، ولديها مبادئ وضمير.



وأضافت يسرا اللوزي، خلال تصريحاتها ببرنامج "the insider" المذاع على فضائية "دبي"، أنها لم تخوض أي تجربة حب، رغم أن الجميع حولها يعيش قصص حب، لافتة إلى أنه سيحدث شيء خلال الأحداث سيغير حياتها تمامًا.



مسلسل "اطمني" ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويناقش في أحداثه قضية اختيار القرارات في الحياة، خاصة قرار الارتباط بالنصف الآخر.

