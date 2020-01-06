وفد «البنك الدولي» سيزور مصر لبحث تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويسعى البنك الدولي إلى توثيق وتجديد العلاقات مع مصر، في عدة أطر، ويتمثل ذلك في الزيارة التي من المقرر أن تتم لوفد من البنك الدولي إلى مصر خلال شهر يناير الجاري، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستند عمل مجموعة البنك الدولي في مصر على إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019 وما يعرف باستعراض الأداء والتعلُّم مرتكزا على مشاورات مكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.



ومن الجدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، ويورجن زاتلر "ألمانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "أوغندا"، ورومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتجمرى "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا".