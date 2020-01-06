رئيس محكمة النقض والنائب العام يهنئان البابا بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بضيوفه بالمقر البابوي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات القضائية المصرية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة.



ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



كما يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الميلاد المجيد من رجال الدولة وقيادات الكنيسة والشعب صباح غد الثلاثاء بالمقر البابوى بالعباسية.