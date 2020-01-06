ملابس الكهنة المبهجة في عيد الميلاد المجيد

كثيرا ما يتساءل رواد السوشيال ميديا على الملابس الملونة والمذهبة التي يرتديها البابا والأساقفة والكهنة خصوصا في العيد.



وقال المرتل وليم حنا، مدرس الالحان الكنيسة والمرتل القبطي، إن القس والقمص يطلق عليهم لقب الكهنة ويرتدون 5 قطع من الملابس الاولى هي التونية وهي الجلباب الابيض الذي يرتديه كل من يدخل الهيكل ويزخرف وصلبان من الأمام والخلف.



كما يرتدي الطيلسانة وهي غطاء الرأس مثلث الشكل الذي يضعه الكاهن على رأسه أو الشملة في حالة الرهبان، كما يرتدي الصدرية وهي غطاء مزخرف للصدر، واخيرا البرنس بضم الباء وهو الوشاح الكبير الذي يرتديه على جميع ملابسه ويكون ضخما ويعطي هيبة ووقار للكاهن.



وعن الاسقف والبابا فهم يرتدون ضعف عدد ملابس الكاهن العادي، حيث أنهم يشتركون مع الكاهن في التونية والصدرة والبرنس، الا انهم يرتدون ملابس اخرى مثل التاج الاسقفي او البطريركي وهم دليلا عن الملك، كما يمكسون عصا الرعاية وكذلك الحية النحاسية وهما يدلان على الرعاية للشعب، هذا بالإضافة إلى المقصلة والبلين.