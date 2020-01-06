الخارجية الروسية تنتقد تصريحات ألمانيا حول العقوبات ضد العراق

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي وصف العقوبات الأمريكية المحتملة ضد العراق بأنها "غير مفيدة".



وقالت زاخاروفا، على صفحتها في "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام عن وزير الخارجية الألماني، ماس، قوله إن تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على بغداد غير مفيدة".



وأضافت: "كان على ألمانيا أيضا أن تعتذر لواشنطن على تعليق برلين هذا، وإلا فلن يكون هناك من يدافع عن ألمانيا".



في وقت سابق، قال وزير الخارجية الألماني ماس، معلقًا على تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد العراق، إن الضغط على العراق من خلال العقوبات لن يكون له التأثير المنشود.



يوم أمس الأحد، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يوصي الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية بالعراق، وإلغاء طلب المساعدة المقدم للتحالف الدولي لمحاربة داعش.



وأوصى رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، في رسالة قرأها على البرلمان بإصدار قانون ينهي الوجود العسكري الأجنبي، بهدف حفظ سيادة العراق والإبقاء على علاقة صحية مع واشنطن.