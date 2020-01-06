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حوادث

ضبط 35 قطعة سلاح وتنفيذ 40107 حكم قضائي في 24 ساعة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:55 م
سلاح
سلاح
عمرو المزيدي
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 35 قطعة سلاح ناري، بحوزة 35 متهم وهى، بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و27 فرد محلى، و64 طلقة مختلفة الأعيرة، و159 قطعة سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت جهود أجهزة الأمن عن تنفيذ 40107 أحكام قضائية متنوعة، هم: 135 حكم جناية، و12447 حكم حبس جزئي، و1892 حكم حبس مستأنف، و20173 حكم غرامة، و5460 حكم مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، تضم 8 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت أجهزة الأمن عن ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 102 متهم، ضُبط خلالها، كمية من مخدر الحشيش قدرها 4،498 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو قدرها 770 جرام، وكمية من مخدر الهيروين قدرها 944 جرام، وكمية من مخدر الشابو قدرها 198 جراما، وكمية من مخدر الفودو 25 جرام، وكمية من مخدر الأستروكس قدرها 575 جراما، و3856 قرص مخدر، أما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 22 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 208 دراجة نارية مخالفة، كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما، وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، تم ضبط 24451 مخالفة مرورية، أما بالنسبة لفحص السائقين، فقد تم فحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا، وجارى استمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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