أستاذ مناهج: الامتحانات الإلكترونية مبدأ تربوي في دول العالم المتقدم

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، إن مبدأ الامتحانات الإلكترونية تربوي متفق عليه في كثير من دول العالم المتقدم، موضحة أنه يتم بشرط توفير البنية التكنولوجية والتحتية وجميع الأمور الفنية حتى لا يحدث ارتباك مثلما شهدناه العام الماضي.



وأضافت محبات أبو عميرة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سيؤدون امتحانات هذا العام ورقيًا، نظرًا لعدم تجهيز الـ"تابلت"، أما طلاب الصف الثاني الثانوي سوف يودون الامتحانات بالـ"تابلت" بينما بعض الطلاب، يؤدون الامتحان ورقيًا لعدم جاهزية بعض المدارس.



وأعربت عن رفضها لأداء بعض الطلاب للامتحان ورقيًا، والبعض الآخر إلكترونيًا، والذي يعني اختراق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبة بامتحان جميع الطلاب ورقيًا، لحين الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للتابلت بالكامل.

