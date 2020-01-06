إحالة زوجين عرضا طفلهما للبيع للجنايات

حصل «الدستور» على قرار إحالة عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وزوجته، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بعرض نجلهما للبيع مقابل 150 ألف جنيه؛ لمروهما بضائقة مادية.



وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي، عرض المتهمين "الأمير. ط" عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وزوجته "بسمله. ع" نجلهما الطفل المجني عليه "همام" للبيع نظير مبلغ مالي 150 ألف جنيه.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول حازم أحمد، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فقال إنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، بعرض المتهمة الثانية طفلها "حديث الولادة" للبيع، بمساعدة المتهم الأول، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع الطفل مقابل 150 ألف جنيه.



وتابع، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بعرضهما الطفل للبيع نظرًا لمرورهما بضائقة مادية.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني شريف محمد، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فقال إنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء عرضهما طفل للبيع.



وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية" أن البصمة الوراثية للطفل المجني عليه تتطابق مع البصمة الوراثية لكلا من المتهمين مما يشير إلى أن الطفل يتماشى وراثيًا وكونه ابنًا بيولوجيًا لهما.