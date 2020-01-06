أسماء الوفيات فى حادث جامعة القاهرة (خاص)

كشف مصدر أمني بقسم شرطة الجيزة، عن أسماء الذين لقوا حتفهم، اليوم الإثنين، بالحادث الذي وقع بالقرب من جامعة القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى «أم المصريين».



وأوضح المصدر، أن الوفيات هم: "آيات عادل" في العشرينيات من عمرها؛ وخديجة السيد عوض، تبلغ من العمر 66 عامًا؛ ربة منزل؛ وشاب آخر مجهول الهوية حتى الآن؛ والذي كان يستقل موتوسيكل لحظة وقوع الحادث.



وكان محيط جامعة القاهرة، قد شهد حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف، وفرضت قوات الشرطة كردونًا بمحيط الحادث لحين نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة والأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

