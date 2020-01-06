بعد طلاق أصالة.. محمود الخيامي: «أنا في ضهرك»

تحدث الشاعر محمود الخيامي الصديق الأقرب للنجمة أصالة، عن رغبته في دعمها بأي طريقة، بعدما أعلنت انفصالها رسميًا عن طارق العريان، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب الخيامي قائلا: "أسعدتنا وبتسعدنا وإن شاء الله لسه هتسعدنا، احنا بنتمنى لك الخير ومزيد من النجاح والتوفيق وإنتي طول عمرك بتعدي مصاعب وأزمات وبتضيفي لمسيرتك مزيد من النجاحات الجديدة الكبيرة".



وتابع: "إنتي حالة خاصة مكانك بتنافسي فيه نفسك ملكتي قلوبنا وأسماعنا ويا بخت من هو قريب منك ويا بخت اللي إنتي بتحبيه بتغمريه بحنان وجدعنة وطيبة واهتمام يفوق الوصف".



واستكمل: "أنا بفتخر إني اشتغلت ونجحت الحمد لله معاكي وفخري الأكبر والأهم إني دخلت بيتك وأكلت من إيدك وحسيت إن أهلك أهلي وبقيتي أخت لم تلدها أمي، بالمختصر المفيد وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم".



واختتم تدوينته قائلا: "الله يكتب لك وأنا ولكل الناس الخير ويصلح أحوالنا جميعا، احنا حواليكي وفي ضهرك وجنبك سند وعون بعد الله وربنا يبارك لك في عمرك وأولادك وعائلتك الجميلة، والخيامي أخ وصديق وشريك نجاح وتحت أمرك في أي وقت وأي مكان".



وتعاون محمود الخيامي مع أصالة مؤخرًا في ألبومها الجديد بأغنية "بنت أكابر"، وهي من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، وتوزيع علي فتح الله.



