-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل بكين: مصر والصين أقدم حضارتين على وجه الأرض

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:45 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
طباعة
افتتحت القنصلية العامة لدولة الصين بالإسكندرية معرض الخطوط الصينية في مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين.

وقالت جاو لينيج، القنصل العام لدولة الصين الشعبية بالإسكندرية، إن معرض الخط الصيني يعد نافذة مضيئة وأحد مظاهر الثقافة الصينية العريقة، والتي تعد هي ومصر من أقدم الحضارات على وجه الأرض.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق افتتاح المعرض، إن معرض الخط الصيني يدعم الروح الجريئة للشعب الصيني من خلال جولة للثقافة الصينية،  لا سيما معرض للخط العربي حول العالم.

وأشارت إلى أن التواجد اليوم في مكتبة الإسكندرية أمر عظيم، خاصة أنها رمز من رموز الحضارة والتاريخ في مصر والمنطقة العربية، وهي أحد أروع الثقافات العملاقة على مستوى العالم.

وأوضحت أن من حسن الطالع أن هذا المعرض يأتي متوازيًا مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر، والتي تعد أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، والتي بدأت منذ عام ١٩٥٦
إلا أنها منذ عام ٢٠١٤ شهدت العلاقات المصرية الصينية زخمًا كبيرًا.

وأكدت قنصل عام الصين أن كلا البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات خاصة بعد اللقاءات المتعددة بين الزعيمين، والتي تعد بمثابة جسر قوي بين البلدين، مشيرة إلى أننا نسعى لمزيد من الصداقة بين الشعبين المصري والصينى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

منذ يوم

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

منذ أقل من ساعتين

كشف النقاب عن «الرجل الحقيقي» وراء قتل سليماني

منذ حوالي 18 ساعة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

تفاصيل التحالف الخماسى بقيادة مصر لردع أردوغان (خاص)

أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»

كشف النقاب عن «الرجل الحقيقي» وراء قتل سليماني

خاص.. مراسل ليفربول يفجر مفاجأة حول حضور محمد صلاح «حفل جوائز كاف»

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

تقنية طبية جديدة لتخفيف آلام المصابين بأمراض مزمنة

«السعال» يقودك لأمراض خطيرة

منها الثوم والكرنب.. أفضل المضادات الحيوية الطبيعية

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

مدبولي يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار

أستاذ قانون دولي: "مجلس الأمن" ملزم بالتدخل عسكرياً لحماية ليبيا

فريد زهران: "هذه شروط مشاركتنا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"

صحوة مفاجئة تصيب الإعلاميين بعد حديث الرئيس: «نحتاج مزيدا من الحرية»

منوعات

نجوم كرة القدم في حفل«الأفضل 2019»: سعداء لزيارة مصر

طرق مختلفة للتغلب على الصراعات الحياتية

رغم ثروته.. مؤسس «فيسبوك» يتسوق من متاجر «السعر المخفض»

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

كشكول

السبت المقبل.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI

من المسئول عن إصلاح التابلت؟

كيف تكتشفين إصابة طفلك بالاكتئاب؟

استعدادا لامتحانات الأول والثانى الثانوى..10 تعليمات صارمة بالوادى الجديد

إسلام سياسي

الأزهر يبرز الأصوات الرافضة للتدخلات في ليبيا.. ويحذر من عواقبه الوخيمة

تقرير يكشف تفاصيل دور أمريكا وإسرائيل لدعم أردوغان لتنفيذ مخططهم التخريبي في المنطقة

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

بعد زاهى حواس.. هانى عازر سفيرًا لمعرض الكتاب 2020

محمد الكحلاوى «عاش هنا».. 24 سراى الجزيرة بالزمالك

دورة تدريبية في تحقيق النص التراثي بدار الكتب والوثائق

افتتاح المقر الرئيسي لـ«الرقابة على المصنفات» بعد التطوير

صفحتنا ع الفيس بوك