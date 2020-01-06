قنصل بكين: مصر والصين أقدم حضارتين على وجه الأرض

افتتحت القنصلية العامة لدولة الصين بالإسكندرية معرض الخطوط الصينية في مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين.



وقالت جاو لينيج، القنصل العام لدولة الصين الشعبية بالإسكندرية، إن معرض الخط الصيني يعد نافذة مضيئة وأحد مظاهر الثقافة الصينية العريقة، والتي تعد هي ومصر من أقدم الحضارات على وجه الأرض.



وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق افتتاح المعرض، إن معرض الخط الصيني يدعم الروح الجريئة للشعب الصيني من خلال جولة للثقافة الصينية، لا سيما معرض للخط العربي حول العالم.



وأشارت إلى أن التواجد اليوم في مكتبة الإسكندرية أمر عظيم، خاصة أنها رمز من رموز الحضارة والتاريخ في مصر والمنطقة العربية، وهي أحد أروع الثقافات العملاقة على مستوى العالم.



وأوضحت أن من حسن الطالع أن هذا المعرض يأتي متوازيًا مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر، والتي تعد أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، والتي بدأت منذ عام ١٩٥٦

إلا أنها منذ عام ٢٠١٤ شهدت العلاقات المصرية الصينية زخمًا كبيرًا.



وأكدت قنصل عام الصين أن كلا البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات خاصة بعد اللقاءات المتعددة بين الزعيمين، والتي تعد بمثابة جسر قوي بين البلدين، مشيرة إلى أننا نسعى لمزيد من الصداقة بين الشعبين المصري والصينى.