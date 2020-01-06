تسمم طفلين تناولا «موز وفراولة» في بني سويف

أصيب طفلان شقيقان، اليوم الإثنين، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهما وجبة فاكهة عبارة عن "موز وفراولة" داخل منزلهما بمدينة بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بورود إشارة من مستشفي بني سويف التخصصي، بوصول "حسام. م. م" ١٣ عامًا، طالب، وشقيقه "عبدالرحمن" ٣ أعوام، مقيمين بقرية بياض العرب بدائرة المركز، مصابان باشتباه تسمم غذائي، والحالة العامة سيئة.



وبسؤال والدتهما "نورا. س. م" ٣٦ عامًا، موظفة، قررت أن نجليها تناولا فراولة وموز أثناء تواجدهما بالمنزل، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء وتم نقلهما للمستشفى، ولم تتهم أحدًا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر رقم 85 جنح مركز شرطة بني سويف.