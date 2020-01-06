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محافظات

إنشاء عدة مشروعات بين الفيوم وجهاز الخدمة الوطنية

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:43 م
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض المحافظة، ورفع كفاءة عدد آخر من المشروعات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وعدد من مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على التعاون البنّاء مع مختلف الوزارات والمؤسسات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات جديدة تسهم في رفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، موضحًا أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنفيذ مشروع جديد للدواجن بمنطقة قصر الباسل بمركز إطسا.

كما تمت مناقشة إنشاء مشروع لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان شمال بحيرة قارون، وتطوير ورفع كفاءة منطقة السواقي بشكل حضاري بعد إعداد مخطط عام ودراسة متكاملة لأعمال التطوير بشكل يحقق الشكل الجمالي والحضاري ويحافظ على السيولة المرورية في المنطقة.

وأضاف "التوني" أنه ناقش المحافظ مع رئيس جهاز المشروعات، الخطوات التنفيذية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بهدف التخلص من الملوثات العضوية بمياه مصرفي الوادي والبطس قبل اختلاطها بمياه بحيرة قارون، وخفض نسبة الأملاح، والحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.

وكشف المتحدث الرسمي عن بحث مجالات التعاون في إنشاء محطات وقود متكاملة الخدمات بطريق القاهرة الفيوم، والطريق السياحي لبحيرة قارون، بالإضافة إلى إقامة منفذ لبيع منتجات مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق، والذي افتتاح منذ أيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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