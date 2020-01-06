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مصر

نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس (فيديو جراف)

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:40 م
الكنائس
الكنائس
محمد إبراهيم
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف، استعرض فيه نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك منذ صدور أول قرار لها في مايو 2018 وحتى الآن، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 851 كنيسة و561 مبنى.

وأظهر الفيديوجراف أن اللجنة اتخذت 13 قرارًا منذ بدء تلقى طلبات تقنين أوضاع الكنائس والمباني في مايو 2018 وحتى يناير 2020.

واحتلت محافظة المنيا المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ236 كنيسة ومبنى، وتلتها محافظة الجيزة بـ140 كنيسة ومبنى، محافظة القليوبية بـ124 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ120 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ113 كنيسة ومبنى، ومحافظة أسيوط بـ91 كنيسة ومبنى.

كما تم تقنين أوضاع 83 كنيسة ومبنى في محافظة البحيرة و83 كنيسة ومبنى في محافظة الشرقية، و82 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى 61 كنيسة ومبنى في القاهرة و47 في محافظة أسوان، و35 في محافظة الغربية، و33 في محافظة المنوفية، و31 في محافظة الدقهلية، و25 في محافظة الأقصر، و19 في محافظة البحر الأحمر، و17 في محافظة قنا، و17 في محافظة السويس، و16 في محافظة الإسماعيلية، و13 في محافظة مطروح، و10 في محافظة بورسعيد، و8 في محافظة كفر الشيخ، و6 في محافظة الفيوم، وأخيرًا محافظة الوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى.

وأشار بالفيديو جراف، إلى الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، موضحًا أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية 40.4 مليون جنيه.

ورصد الفيديو جراف، تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وإلى جانب هذه الخطوات، أوضح بالفيديو جراف، أيضًا جهود ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية، حيث تم ترميم وتطوير 13 كنيسة وديرًا على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة ترميم دير «الأنبا بضابا» بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، بينما يجري ترميم وتطوير 42 كنيسة وديرًا على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، بالإضافة إلى تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.

يشار إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، تتولى اللجنة دراسة الطلبات، وفقًا لمجموعة من الشروط.

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