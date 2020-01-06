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حوادث

ضبط 2 من المتهمين الرئيسيين فى مذبحة جنازة أسيوط

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني والأمن العام، من القبض على اثنين من المتهمين الرئيسيين في «مذبحة كفر الدوار».

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط، إنه فور وقوع الحادث تم تشديد الرقابة على الطرق السريعة والمداخل والمخارج وإخطار أكمنة الطرق ونشر صور المتهمين.

وأضاف المصدر أنه كانت قد وردت معلومات تفيد بمحاولة هروب أحد الأشخاص إلى الوجه البحري، وعقب نشر صوره تمكن ضباط كمين الطرق بنطاق مركز ديروط من القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة متوجهًا إلى محافظة القاهرة.

وتمكن المقدم محمد جمال عبد الناصر رئيس مباحث القوصية، ومعاونوه النقباء أحمد حازم ويوسف السيد وهيثم عبد الحميد، من القبض على المتهم "ح. خ. ع" 42 سنة، أثناء محاولته الوصول للطريق الصحراوي متوجهًا إلى القاهرة، والمتهم "أ. ع. خ. ع" بدائرة مركز القوصية.

وبالفحص والمعاينة تبين أن المتهم يعاني من بتر في القدم بسبب حادث قطار ويرتدي طرفا صناعيا، وحاصل على درجة الدكتوراه ويعمل بجامعة خاصة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم فور علمه بوجود حالة وفاة لدى عائلة الخصم حضر من القاهرة واتفق مع نجل شقيقه ونجل عمه على تنفيذ جريمتهم واستعانوا بسيارة خاصة وأسلحة نارية.

وكان الأهالي شيعوا جثامين المتوفين ضحايا مذبحة القوصية عقب تجدد خصومة ثأرية إثر إطلاق أعيرة نارية على أفراد خصومة ثأرية أثناء تشييع جثمان والدة وشقيقة المتوفيين وقبل وصولها للمسجد للصلاة عليها بقرية المنشأة الكبري التابعة لمركز القوصية، بعد أن أمرت نيابة القوصية بدفن الجثامين عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المصابين وشعود العيان في الواقعة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث وإجراء معاينة تصويرية للواقعة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد الراوى، رئيس المباحث الجنائية، أن ثلاثة أفراد من عائلة "مدكور" كانوا مستقلين سيارة خاصة بأحدهم، اعترضوا مسيرة جنازة "أم القتيل الثاني" وشقيقة القتيل الأول، على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كان سيقام فيه صلاة الجنازة، وأطلقوا على الجنازة وابلًا من الرصاص ما أثار الذعر والفوضى وأسفر عن مقتل ابن المتوفية وشقيقها وإصابة اثنين آخرين.

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