تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول برعاية سعودية

أعلن خلال المؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي وخارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، اليوم الاثنين، في الرياض، تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة.



وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اختيار الرياض لتكون مقرا لمجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.



وأشار فرحان، إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون، مؤكدا أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية التعاون المشترك.