ضبط سائق سرق 10 آلاف جنيه فى مصر القديمة

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على سائق تاكسي سرق 10 آلاف جنيه من شخصين بمصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع عبد العزيز آل سعود بدائرة القسم، تلاحظ لهم تجمع من الأهالي، وباستبيان الأمر تم التقابل مع "على. ا. ح" 57 سنة مدير شركة استيراد، و"بشير. ع. ا" 56 سنة أعمال حرة ومقيم بذات العنوان.



وقرر بأنهما عقب استقلالهما تاكسي من منطقة إقامتهما، لتوصيلهما إلى شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل، وفور وصولهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، واتهما قائد السيارة "سامح. ا. ر" 42 سنة.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حافظة النقود المستولى عليها، وبداخلها المبلغ المالي أسفل المقعد الخاص بالسائق، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المجني عليهما وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.