السيسى فى الكاتدرائية.. 7 زيارات فى 5 سنوات والبابا: أثرها كبير





وفي التقرير التالي، نرصد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، التي بلغ عددها 7 زيارات، 5 منها بالعباسية واثنتان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الأولى للتهنئة

لم تستغرق زيارة الرئيس السيسي الأولى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكثر من 10 دقائق، في السادس من يناير 2015، حيث حضر قداس عيد الميلاد المجيد، وألقى كلمة قال فيها: "أنا جاى علشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبيين وأرجو أنى مكنش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم".



وأضاف: "أنا عايز أقول لكم على حاجة مصر على مدى سنين علمت الحضارة للعالم كله، وعايز أقول لكم العالم دلوقتى بيتعلم من مصر برضه في الظروف اللي إحنا فيها.. مهم جدًا إن الدنيا تبص للمصريين وأنتم بتلاحظوا دايمًا إن أنا ما بقولش أبدًا غير كلمة المصريين وما ينفعش حد يقول لحد غير كده، إحنا المصريين ومحدش يقول إنت مصرى ايه؟".



وتابع: "إحنا بنتكلم كلام بيتصدر للعالم دلوقتي معنى ويفتح طاقة أمل ونور حقيقية للناس، وبقول إن مصر علمت الإنسانية والحضارة للعالم كله والنهاردة إحنا موجودين علشان نأكد إن إحنا قادرين مرة تانية نعلم الإنسانية ونعلم الحضارة مرة تانية تنطلق من مصر هنا علشان كدة ماينفعش نقول غير إحنا المصريين بس إيوة المصريين، أنا بس عايز أقول لكم إن إحنا إن شاء الله ها نبنى بلادنا مع بعض وهانسع بعض وها نحب بعض بجد علشان الناس تشوف… عموما أنا عايز أقول لكم مرة تانية عام سعيد عليكم وعلى المصريين كلهم وكل سنة وأنتم طيبيين جميعا كل سنة وأنتم طيب يا قداسة البابا".

اعتاد الأقباط على انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل عيد ميلاد مجيد، لتهنئتهم بالعيد والعام الجديد، لا سيما وأنه لم يسبق وأن دخل الكاتدرائية رئيسًا منذ أن دخلها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.وفي التقرير التالي، نرصد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، التي بلغ عددها 7 زيارات، 5 منها بالعباسية واثنتان بالعاصمة الإدارية الجديدة.لم تستغرق زيارة الرئيس السيسي الأولى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكثر من 10 دقائق، في السادس من يناير 2015، حيث حضر قداس عيد الميلاد المجيد، وألقى كلمة قال فيها: "أنا جاى علشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبيين وأرجو أنى مكنش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم".وأضاف: "أنا عايز أقول لكم على حاجة مصر على مدى سنين علمت الحضارة للعالم كله، وعايز أقول لكم العالم دلوقتى بيتعلم من مصر برضه في الظروف اللي إحنا فيها.. مهم جدًا إن الدنيا تبص للمصريين وأنتم بتلاحظوا دايمًا إن أنا ما بقولش أبدًا غير كلمة المصريين وما ينفعش حد يقول لحد غير كده، إحنا المصريين ومحدش يقول إنت مصرى ايه؟".

الثانية للعزاء..

وزار السيسي الكاتدرائية بعد أيام قليلة من زيارته الأولى وتحديدًا فى 16 فبراير 2015، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، فى استشهاد 20 قبطيًا على الأراضي الليبية.



وقال "السيسي"، خلال تقديمه العزاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن الدولة والقوات المسلحة ستثأر لأبنائها، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب وتماسك المصريين والتفافهم حول الدولة، يمنع حدوث ذلك.



الثالثة للاعتذار..

اعتذر الرئيس السيسي في زيارته الثالثة للأقباط في 6 يناير 2016، أثناء تهنئته لهم بالعيد عن التأخير في ترميم الكنائس التي حرقت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، قائلاً: "أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث، وإن شاء الله السنة القادمة لن تكون هناك كنيسة أو بيت من بيوتكم إلا وقد تم ترميمها".

وزار السيسي الكاتدرائية بعد أيام قليلة من زيارته الأولى وتحديدًا فى 16 فبراير 2015، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، فى استشهاد 20 قبطيًا على الأراضي الليبية.وقال "السيسي"، خلال تقديمه العزاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن الدولة والقوات المسلحة ستثأر لأبنائها، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب وتماسك المصريين والتفافهم حول الدولة، يمنع حدوث ذلك.

الرابعة العزاء..

بعد بضعة أشهر وتحديدًا فى أبريل 2017، زار الرئيس السيسي الكنيسة المرقسية في العباسية، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس، في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.



الخامسة وعد..

وفي السادس من يناير 2017، أطلق الرئيس السيسي وعده الأشهر أمام جميع الأقباط من قلب كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، بعدما هنأهم بالعيد، حيث أعلن السيسي حينها إنشاء ما وصفه بـ"أكبر كنيسة ومسجد في مصر" في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "العام المقبل سيكون مرّ 50 عامًا على إنشاء الكاتدرائية والعام المقبل سيكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر، وسأكون أول المساهمين في بنائهما وسنحتفل بالافتتاح".

بعد بضعة أشهر وتحديدًا فى أبريل 2017، زار الرئيس السيسي الكنيسة المرقسية في العباسية، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس، في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

السادسة تنفيذ..

تبرّع السيسى فعليًا بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، لبناء الكنيسة والمسجد، وطالب شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة بسرعة الانتهاء من بنائهما، بالإضافة إلى مركز حضاري ضخم.



وبالفعل في 6 يناير 2018، صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، أول قداس له بكاتدرائية ميلاد المسيح، وكان أول لقاء يجمع بين البابا والرئيس والأقباط في العيد هناك.

تبرّع السيسى فعليًا بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، لبناء الكنيسة والمسجد، وطالب شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة بسرعة الانتهاء من بنائهما، بالإضافة إلى مركز حضاري ضخم.

السابعة افتتاح..

وفي 6 يناير 2019 كانت الفرحة فرحتين، حيث افتتح الرئيس السيسي والبابا تواضروس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أكبر مسجد وكنيسة بالشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاك المسيح.



وقال الرئيس السيسي، إن افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح هو رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع، مُضيفًًا: «اسمحوا لي أن أقول لكم وللبابا ولكل الأشقاء والأهل وكل مصر والعالم، كل عام وأنتم بخير، وأهنئكم بالافتتاح الجزئي للكاتدرائية، وهو رسالة كبيرة جدًا من مصر، ليس فقط للمصريين ولا للمنطقة، بل للعالم كله، هي رسالة سلام ومحبة».



وتابع: «بفضل الله نقدم نموذجًا للمحبة والسلام بيننا، وستخرج المحبة والسلام من مصر لتعم العالم، وعندما نعيش الأحداث الحالية تتساءلون معقول أن يسود السلام؟ نعم سيسود، عمر الشر والخراب والتدمير ما يقدر يهزم الخير والمحبة والسلام».



وقال الرئيس: «أنتم أهلنا وأنتم منا وكلنا واحد ولا يستطيع أحد أن يقسمنا أبدًا وهذه الرسالة الثانية، ماحدش هيقدر على مصر طالما متوحدين، من يريد أن يؤذينا يريد التفرقة بيننا، وهذا لن يحدث، كل عام وأنتم بخير وعام سعيد عليكم».

وفي 6 يناير 2019 كانت الفرحة فرحتين، حيث افتتح الرئيس السيسي والبابا تواضروس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أكبر مسجد وكنيسة بالشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاك المسيح.وقال الرئيس السيسي، إن افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح هو رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع، مُضيفًًا: «اسمحوا لي أن أقول لكم وللبابا ولكل الأشقاء والأهل وكل مصر والعالم، كل عام وأنتم بخير، وأهنئكم بالافتتاح الجزئي للكاتدرائية، وهو رسالة كبيرة جدًا من مصر، ليس فقط للمصريين ولا للمنطقة، بل للعالم كله، هي رسالة سلام ومحبة».وتابع: «بفضل الله نقدم نموذجًا للمحبة والسلام بيننا، وستخرج المحبة والسلام من مصر لتعم العالم، وعندما نعيش الأحداث الحالية تتساءلون معقول أن يسود السلام؟ نعم سيسود، عمر الشر والخراب والتدمير ما يقدر يهزم الخير والمحبة والسلام».