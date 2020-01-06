«المنشاوى» يهنئ أعضاء وموظفى النيابة الإدارية بعيد الميلاد

تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للمستشارين أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري الأقباط بالنيابة الإدارية؛ بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.



ووجه "المنشاوي" كلمته للتهنئة قال خلالها: "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلي شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقي مصر كما كانت دومًا وطنًا لنا جميعًا، وليظل شعبها العظيم نسيجًا واحدًا يسطر بتلاحمه ووحددته أحرف التاريخ، حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بخير".