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عالم

مجلس الأمن البريطاني يبحث تطورات الأوضاع في إيران غدا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:30 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن مجلس الأمن القومي بالمملكة المتحدة سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء، لبحث الأوضاع في إيران، عقب مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية.

يذكر أن سليماني، لقي حتفه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية "بغداد".

وأعلن التليفزيون العراقي، صباح الجمعة الماضي، عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا»، أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

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