وفاة زوجة نجل نادية لطفى

أعلنت الفنانة القديرة نادية لطفي وفاة زوجة نجلها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".



ونشرت نادية لطفي على صفحتها قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة دينا أباظة، حرم أحمد البشاري، نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".



وكانت نادية لطفي قد تصدرت مؤشر البحث في جوجل بعد أن احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ83، حيث فاجأ المخرج مجدي أحمد علي متابعيه من خلال حسابه على موقع فيسبوك بنشر صورتها خلال احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت من خلال الصورة على كرسي متحرك.