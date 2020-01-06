نيرمين ماهر بإطلالة أنيقة على «إنستجرام» (صورة)

شاركت الفنانة نيرمين ماهر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت نيرمين ماهر بإطلالة جذابة، وهي تتناول البيتزا، مرتدية جاكت جلد من اللون الأسود، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج لافت أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وعلقت عليها قائلة: "حد جااااي ؟؟yummmy ".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين ماهر، كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته علي ربيع، سهر الصايغ، صابرين، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، مايان السيد، كريم عفيفي، أحمد سلطان، حنان سليمان، محمد محمود، وعزوز عادل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

