خطة تأمين أساطير كرة القدم فى حفل كاف بالغردقة

حرصت الجهات المعنية على تأمين خطوط سير أساطير كرة القدم في العالم، الذين يشاركون في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي يعلن خلالها أفضل لاعب إفريقي خلال 2019 والتي ينافس عليها نجمنا محمد صلاح.



وتؤمن الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة في تأمين الفعاليات الرياضية الحفل، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمود طاهر، العضو المنتدب، والعقيد أحمد عيسي، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، خطوط سير اللاعبين منذ أن تطأ أقدامهم مدينة الغردقة وتحركاتهم.



وحرص رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة على الظهور في مشهد حضاري راقي، من خلال الوجود بشكل منظم فى أماكن الاحتفال، فيما يشاركون في تأمين دخول الضيوف والحفل حتى نهايته مساء غدٍ الثلاثاء.



وتستعد مدينة الغردقة لاستضافة النسخة الـ28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، والمحدد له السابع من يناير الجاري، والذي سيشهد إعلان هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.



وكان قد وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، وقد أعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقة، واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة.



وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجًا بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ6 ألقاب، وفقًا للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما توج بها يايا توريه، "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها اثنان لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون، حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو فى أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".



وعلى هامش وجودهم فى مصر، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، زيارة عدد من أساطير القارة السمراء جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".



وكتب "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك فى الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الإفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب الثنائى الفرنسى دجوركاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين فى جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز كاف".