اللبنانية مى مطر تتعرض للسرقة

تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، اليوم الإثنين، لعملية سرقة، بعدما هاجم شخص مجهول سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.



وحسبما أفادت قناة LBC اللبنانية، ذكرت الفنانة مي مطر، أن الحادثة وقعت أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة ابنها صباح اليوم، وسرق أموالاً من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة.



وقالت مي: "لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردني، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلني، وقطع الطريق أمامي، ونزل مسرعًا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتي وفتح الباب، وناداني باسمي طالبا مني الخروج من السيارة، وتمكنت من إخراج ابني والركض باتجاه الغابة، حيث اختبأت واتصلت بعائلتي".



وأضافت "مطر" أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركا السيارة، قائلة: "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو من جنسية عربية"، على حسب تعبيرها.

